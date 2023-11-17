Лондон, 17 ноября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Украинские власти поймали 21 113 человек, пытавшихся сбежать от мобилизации. Они пытались покинуть страну, переплывая реки, кто-то убежал тёмной ночью. Об этом сообщила британская вещательная корпорация «Би-би-си» со ссылкой на киевские власти.

Иван Шилов ИА Регнум

Большинство — 14 313 человек — предприняло попытку пересечь границу пешком или вплавь, остальные 6800 полагались на официальные документы, полученные обманным путём, с фальшивыми заболеваниями.

Порядка 20 тысячам мужчин всё же удалось сбежать. Они нелегально пересекли границы соседних стран — Румынии, Молдавии, Польши, Венгрии и Словакии. В период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года в эти страны незаконно въехали 19 740 человек.

С начала специальной военной операции на Украине объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать за пределы страны. После этого власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, которую не один раз продлевали.

Как сообщало ИА Регнум, двое украинцев пытались сбежать в Румынию на надувных «пончиках» через реку Тиса, но их поймали. Пограничный отряд задержал их в 100 метрах от государственной границы, а также двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. Они признались, что за вознаграждение в $100 должны были провести беглецов к реке и показать им путь в Румынию.

Также западные СМИ писали, что Украина усиленно вербует женщин в ряды ВСУ. Издание The New York Times приводило информацию, что число женщин-военнослужащих среди военных к середине текущего года выросло более чем на 40% по сравнению с 2021 годом и приближается к 43 тысячам.