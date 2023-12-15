Одесса, Украина, 15 декабря, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Представители военкоматов в Одессе в ходе рейда в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс» ловили всех, включая 15-летних подростков. Об этом 15 декабря написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным источника, порядка 30 сотрудников военкомата вели дежурство около входа и столько же проводили рейд в здании спортивного клуба.

«Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — уточнили источники.

Как отметило издание, это не первый рейд силовиков по тренажерным залам и спортивным клубам, из-за чего украинцы стали дарить свои абонементы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине начнут призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте старше 45 лет. По его утверждению, Киев также может начать «партизанскую войну» на фоне снижения помощи от западных союзников.

С февраля 2022 года киевский режим ввёл режим военного положения и выпустил указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать с территории страны.