Геническ, Херсонская область, 17 декабря, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Украинских бойцы демотивированы, не хотят принимать участие в военных действиях и попадают туда против собственной воли, а часто и под дулом автомата. Об этом 17 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всё больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую «могилизацию», а не мобилизацию, а они не умеют воевать», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По мнению Сальдо, у ВСУ нет перспективы в зоне боевых действий, а потому у украинских военнослужащих появляется осознание того, что «победы во имя Украины» не будет.

«Люди демотивированы, которых загоняют силком. Ловят на дискотеках, начали студентов с пар забирать. В том же Киеве, который живёт почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают. Уже дошло до того, что священникам вручают повестки — лишь только из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря украинские СМИ написали, что сотрудники военкоматов в Одессе в ходе рейда в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс» ловили всех, в том числе 15-летних подростков. Это не первый рейд военкомов по тренажерным залам и спортивным клубам.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 декабря в ходе визита в США заявил, что на Украине начнут призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте старше 45 лет. По его словам, ВСУ также может начать «партизанскую войну» на фоне снижения помощи от Запада.

С февраля 2022 года киевский режим ввёл военное положение и выпустил указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать с территории страны.