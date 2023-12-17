Вашингтон, 17 декабря, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины предпринимают безрезультатные попытки пойти в наступление на левом берегу Днепра в села Крынки (Херсонская область), сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В статье отмечается, что происходящее на этом участке боевых действий не соответствуют оптимистичным заявлениям украинских властей. Так, морпехи и военнослужащие других видов подразделений ВСУ говорят, что несут большие потери на левом берегу Днепра и не могут закрепиться на этой территории.

Они называют приказ биться за указанный участок безумием и погибелью. Один из собеседников NYT, морпех ВСУ Максим рассказал, что в районе Крынок его отряд подвергся интенсивному обстрелу и стал хаотично отступать. Военнослужащий отметил, что половина его подразделения погибла, а остальные бойцы, как и он, оказались ранены.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря, во время итоговой пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ оказались в огневом мешке в районе села Крынки. Он также подчеркнул, что Киев бросает своих военных на этот участок линии боевого соприкосновения исключительно по политическим соображениям.

16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил, что дальнейшие попытки форсировать Днепр для ВСУ закончатся ничем. Глава региона добавил, что для украинских войск бои за этот участок не имеют никакого смысла.