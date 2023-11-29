Москва, 29 ноября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Певица Наргиз в разговоре с Вованом и Лексусом призналась, что финансировала ВСУ, сообщили пранкеры в своём Telegram-канале.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Наргиз Закирова

Считая, что разговаривает с бывшим украинским министром культуры Александром Ткаченко, певица назвала себя патриоткой США и рассказала о ненависти к России и к российскому руководству.

«В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ, показала татуировку с трезубцем на руке и сказала, что собирается набить тату с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни», — сообщили пранкеры.

Также она сообщила, как попала на шоу «Голос». По её словам, пока она жила в Москве, у неё развилась социофобия из-за окружающих людей. Наргиз также заявила, что её бывший продюсер Максим Фадеев якобы строит ей козни.

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