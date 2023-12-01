Москва, 1 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Брат певицы Наргиз Закировой Саид заявил, что его сестра публично пожелала смерти его детям с российскими паспортами. Саид Закиров рассказал ИА Регнум об отношении к певице после её беседы с фейковым Зеленским во время пранка Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Также брат заметил, что поддерживает всех, кто призывает возбудить в отношении его сестры уголовные дела по статьям о разжигании межнациональной розни и экстремизме.

Сергей Мальгавко/ТАСС Певица Наргиз Закирова

«Я слов не нахожу, как без мата это комментировать. У меня дети с российскими паспортами, они родились в России, в Москве. Наргиз в открытую поддержала нацизм. Хороший русский — мёртвый русский? Это она моим детям и супруге смерти желает? Это всё и в адрес моей семьи. Мне хочется жёстко высказаться… И матом… Но я воздержусь», — заявил Саид Закиров.

Мужчина также уточнил, что дети в их семье росли на очевидных убеждениях, что нацизм — это плохо. Поэтому, когда он услышал слова Наргиз из интервью, то пришёл в ужас от сказанного.

«Я поддерживаю тех людей, которые инициируют проверку в Следственном комитете слов моей сестры. Поддерживаю требование возбудить в отношении неё уголовные дела по разжиганию межнациональной розни и экстремизму. Ещё и наколола себе эти татуировки. Я даже не знаю, как это комментировать вообще», — сообщил ИА Регнум двоюродный брат Наргиз.

Ранее ИА Регнум писал, что Наргиз Закирова попала на уловку пранкеров, которые убедили последнюю, что она разговаривает с Владимиром Зеленским. В разговоре с фейковым президентом певица выдала ряд высказываний, за которые её осудили в России. Например, фраза «Хорошие русские — это мёртвые русские»,«Я помогаю ВСУ» и другие.

Продюсер Максим Фадеев отреагировал на эти заявления певицы Наргиз Закировой относительно России и Украины. В посте в Telegram-канале он признался, что был шокирован, посмотрев видео. Продюсер призвал начать проверку Наргиз.

Ранее певице из Узбекистана уже запретили въезд на территорию России, где она и стала знаменитой, на 50 лет.