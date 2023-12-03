Вашингтон, 3 декабря, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Участие в борьбе за должность президента США экс-глава государства Дональд Трамп назвал «крестовым походом» против нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена. Об этом 2 декабря пишет The Washington Post.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Эта кампания — праведный «крестовый поход» за освобождение нашей республики от Байдена», — сказал политик, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Трамп обвинил администрацию Байдена в попытках ограничить и убить свободу слова, подвергнуть цензуре критиков и криминализировать инакомыслие. Как пояснил экс-президент США, политики поставили перед собой цель полностью взять под контроль социальную жизнь американца, что полностью идёт вразрез с демократическими принципами, на которых построено общество в США.

Экс-президент дал обещание, что правлению разрушителей демократии придет конец, если избиратели помогут ему вернуться в Белый дом, и тогда Америка станет свободной страной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка, в случае, если действующий президент США Байден сможет убедить главу киевского режима Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, то его шансы на победу в выборах 2024 года существенно возрастут. Сделав такой шаг, Байден лишит своего соперника ключевой причины для критики и улучшит свой имидж.