Москва, 29 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. На Украине признались в марионеточном характере нынешнего политического режима. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова председателя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии относительно переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году. Об этом она заявила во время брифинга.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться ещё весной прошлого года и Киев согласился бы на дальнейшие переговоры. Однако после прошедшей в Стамбуле встречи Борис Джонсон, будучи британским премьер-министром, призвал Украину воевать и не подписывать с Россией никаких соглашений.

«Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чём мы говорили всё это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Всё это ещё раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского», — сказала Захарова.

Вместе с тем она указала на тотальную зависимость Киева от «англосаксонских кукловодов». По её словам, те управляют украинцами по своему усмотрению.

В 2022 году между Москвой и Киевом, начиная с марта, прошли несколько раундов переговоров. Два раза, когда встречи проходили в Белоруссии, посредником выступал президент страны Александр Лукашенко.

Затем к мирному урегулированию украинского конфликта подключилась Турция, также организовавшая переговоры. Позднее переговорный процесс остановился, а спустя несколько месяцев лидер киевского режима Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил проводить с Россией какие бы то ни было переговоры, подписав соответствующий закон.

Как сообщало 29 ноября ИА Регнум, помощник президента России Владимир Мединский рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной в 2022 году. В Стамбуле в марте прошлого года Москва требовала не только отказа Киева от вступления в НАТО и военного нейтралитета. Среди прочих важных требований для заключения мира было признание Крыма российским регионом.