Брюссель, 16 декабря, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Австрия продолжает блокировать принятие 12-го пакета антироссийских санкций, которые планирует ввести ЕС, сообщил 16 декабря брюссельский портал EUobserver, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они использовали право «отсрочки для изучения», которую могут снять в понедельник или позднее на неделе», — рассказал собеседник журналистам.

Источник также подтвердил, что Вена продолжает добиваться, чтобы Киев исключил австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны».

Как сообщало ИА Регнум, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло Raiffeisen Bank в чёрный список 23 марта. В ведомстве это объяснили тем, что банк отказался выводить бизнес из России и платит там налоги на сотни миллионов евро в год.

О блокировании Австрией 12-го пакета санкций 14 декабря сообщило агентство Reuters. В издании сообщили, что представители австрийского банка ведут переговоры с сотрудниками НАПК. 15 декабря ТАСС сообщил о разблокировании Веной санкций. Издание Politico в тот же день заявило, что 12-й пакет согласовали на саммите ЕС в Брюсселе, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала.