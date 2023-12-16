Эль-Кувейт, 16 декабря, 2023, 19:48 — ИА Регнум. В Кувейте скончался эмир — шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. О смерти 86-летнего правителя сообщило 16 декабря государственное телевидение в социальной сети X (ранее Twitter).

NOUFAL IBRAHIM/ЕРА/ТАСС Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

«С глубокой печалью и прискорбием мы сообщаем народу Кувейта, арабским и исламским нациям и дружественным народам мира о кончине Его высочества эмира шейха Навафа Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха»,— заявило СМИ.

Преемником скончавшегося эмира стал его брат — наследный принц шейха Мишааль аль-Ахмед ас-Сабах. Такое решение провозгласило правительство Кувейта.

Мишааль ас-Сабах стал наследным принцем после соответствующего распоряжения эмира Навафа ас-Сабаха, когда тот занял престол после смерти их старшего брата в сентябре 2020 года. В настоящее время семнадцатому эмиру Кувейта 83 года.

Реакция России

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями брату скончавшегося монарха — Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху.

Российский лидер отметил, что шейх Наваф ас-Сабах по праву имел огромный авторитет среди ближневосточных государств. Он оценил вклад эмира Кувейта в укрепление двусторонних отношений Москвы и Эль-Кувейта. Помимо этого, по мнению Путина, эмир ас-Сабах много сделал для социально-экономического развития Кувейта и укрепления позиции государства на мировой арене.

Как передавало 29 ноября ИА Регнум, кувейтский правитель почувствовал недомогание. Его госпитализировали в больницу. Там он начал проходить необходимое медицинское обследование. Анализы показали, что состояние его здоровья стабильно.

Биография

Шестнадцатый эмир родился в Кувейте и является потомком правителя Кувейта в 1921–1950 годах шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, в те времена страна ещё находилась под мандатом Великобритании. Также он родственник эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, правившего Кувейтом в 2006–2020 годах.

Шейх Наваф получил образование в привилегированной школе Мубаракия. В 1962 году он стал губернатором провинции Хавалли, находясь на этом посту 16 лет. Также занимал посты главы МВД и минобороны, а после минтруда и замкомандующего Национальной гвардии.

Совет министров Кувейта 29 сентября 2020 года назначил шейха Навафа новым эмиром после смерти Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. На следующий день он вступил в должность, став шестым эмиром Кувейта и старейшим монархом — на тот момент ему было 83 года.

За время правления шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в 2021 году разрешил женщинам нести службу в вооружённых силах, в частности в медицинских и вспомогательных подразделениях в должности младших офицеров и специалистов.