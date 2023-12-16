Москва, 16 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Российскому бизнесу удалось адаптироваться к беспрецедентному санкционному давлению разных стран, заявил доцент финансового университета при правительстве Пётр Щербаченко. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Центральный банк и Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара провели опросы, которые показали, что российский бизнес заканчивает 2023 год с высоким уровнем оптимизма.

«Российскому бизнесу удалось адаптироваться к беспрецедентному санкционному давлению разных стран. В ноябре–декабре этого года увеличилась скорость роста спроса на российскую и белорусскую продукцию, в частности технику. Российские компании создают управляемый избыток товаров на складах. Вследствие чего можно сделать вывод, что предприятия уверены в будущем росте производств. А также сводный индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в 2023 году достиг среднегодового значения в 6,7 пункта, максимума за 10 лет», — констатировал Щербаченко.

Однако он уточнил, что оптимизму российских предпринимателей угрожает несколько основных рисков. Во-первых, это «риск сбоя производства», причём не только по вине бизнесмена. Его могут подвести партнёры, поставщики, клиенты, не говоря уже о внешних факторах — экономике и погодных условиях.

«Во-вторых, это кибербезопасность. Сейчас растёт сфера цифрового мошенничества, развиваются финансовые и цифровые технологии. Мошенники, используя уязвимость в программном обеспечении компаний, крадут персональные данные клиентов. Сегодня мало какой бизнес работает без компьютеров, интернета и современных технологий. Любой компании крайне необходимо позаботиться о кибербезопасности», — сказал Щербаченко.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заметил, что высокий уровень оптимизма в 2023 году в нефинансовом секторе был связан с несколькими обстоятельствами. Во-первых, это постшоковое состояние, когда худшие ожидания, связанные с последствиями санкций, не состоялись. Во-вторых, это восстановительный рост после спада в 2022 году. В-третьих, результат увеличения заказов внутри страны в рамках импортозамещения.

«В 2024 году так уже звезды сходиться не будут, поэтому стоит ожидать некоторого снижения уровня оптимизма», — добавил он.

Сафонов полагает, что в 2024 году надо начать «расшивать» проблемы с нехваткой комплектующих. Власти должны построить работу по развитию кластеров полного цикла производства самых востребованных в стране товаров. Это потянет за собой и рост внутреннего спроса и создание предпосылок для снижения инфляции и сокращения потребности в валюте для закупок зарубежных товаров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство ещё на один год продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Исключения составят объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. Как заявил глава правительства, мораторий позволил серьёзно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом, а бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение текущих задач.

А по словам президента Владимира Путина, в стране хочет работать и иностранный бизнес. Причём несмотря на давление, которое оказывают на этих предпринимателей чиновники в западных странах. Оказалось, что общее число иностранных компаний, работающих в России, не только не сокращается, но даже растёт.