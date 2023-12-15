Москва, 15 декабря, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Правительство ещё на один год продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Исключения составят объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. Об этом 15 декабря на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Russian Government/Global Look Press Премьер-министр России Михаил Мишустин

Также, как следует из пописанного Мишустиным постановления, мораторий не коснётся проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровья граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

«Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьёзно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», ― пояснил на заседании премьер-министр.

Он уточнил, что по согласованию с органами прокуратуры в план на текущий год включили около 93 тыс. мероприятий, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году. Во многих случаях на замену пришли профилактические визиты, число которых на конец ноября почти в три раза превысило количество проверок.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании с правительством 22 декабря после доклада главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности президент России Владимир Путинпредложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год.

Мораторий ввели на фоне пандемии коронавируса и впоследствии продлевали после начала введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран в 2022 году. В конце прошлого года правительство РФ предложило продлить мораторий, сделав исключения для некоторых видов деятельности, в том числе связанных с санитарно-биологической и санитарно-эпидемиологической безопасностью, а также с предоставлением услуг для детей.

В марте 2023 года премьер-министр Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса затронут только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска, а в образовательных учреждениях из высокорисковой группы вместо плановых проверок могут проводиться профилактические визиты.