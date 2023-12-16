Москва, 16 декабря, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Отец пятиклассницы присылал свои интимные фото и видео однокласснице своей дочери. Мужчину уже задержали, его проверяет полиция. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/ Павел Бедняков

10 декабря в полицию обратилась мать ученицы 5 класса одной из московских школ. Женщина была возмущена поведением родителя одноклассницы своей дочери. Мужчина стал пытаться познакомиться и оказывать 11-летней девочке знаки внимания через переписку в одном из мессенджеров. А потом прислал туда свои интимные фотографии и видео.

«Поступило заявление от 39-летней жительницы Зеленограда о том, что её несовершеннолетней дочери в мессенджер 48-летний мужчина прислал видео порнографического характера», — рассказал собеседник агентства

Полиция уже задержала и доставила мужчину в отдел. Полиция начала проверку, она находится под контролем СК.

Ранее ИА Регнум сообщил, что педофил надругался над семилетним мальчиком в барбершопе в Санкт-Петербурге. Злоумышленника задержали.