Москва, 2 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который надругался над семилетним мальчиком в барбершопе. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Global Look Press/Annette Riedl/dpa

Как стало известно, в полицию обратились родители первоклассника. Они сообщили, что в помещении барбершопа неизвестный надругался над их сыном.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещён в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

4 сентября сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело после того, как в метро мужчина совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. Как рассказала мать ребёнка, мужчина пристал прямо в вагоне метро, а затем убежал.