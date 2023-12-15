Тель-Авив, Израиль, 16 декабря, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ошибочно определили троих заложников в секторе Газа как угрозу и убили их. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Инцидент произошёл во время боя в Эш-Шуджаии. Военные ЦАХАЛ ошибочно восприняли троих израильских заложников в секторе Газа как угрозу. В результате солдаты открыли огонь по заложникам и убили их.

Указывается, что ЦАХАЛ полностью взял на себя ответственность за произошедшее, выражает глубокую скорбь в связи с трагедией и выражает соболезнования семьям заложников.

Уточняется, что ЦАХАЛ безотлагательно начал расследование инцидента. Тела погибших после боя были привезены на территорию Израиля для проведения экспертизы, которая помогла установить личности израильских заложников.

«Были опознаны заложники Йотам Хаим, похищенный 7 октября террористической организацией ХАМАС из кибуца Кфар-Аза, и Самер Талалка, похищенный 7 октября террористической организацией ХАМАС из кибуца Нир-Ам», — указано в сообщении пресс-службы.

Семью третьего заложника известили о его гибели, родные погибшего попросили не разглашать его имя. Представители ЦАХАЛ и полиции Израиля подчеркнули, что уведомили семьи всех убитых. В армии обороны Израиля добавили, что сектор Газа является зоной активных боевых действий, из произошедшей трагедии извлечены непосредственные уроки, которые были доведены до всех военных ЦАХАЛ на местах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным палестинского минздрава, общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 18 608 человек. Ранения получили 50 594 местных жителя.

На севере сектора Газа израильские военные арестовали более 70 медработников в больнице Камаля Адвана. Глава отделения педиатрии Хоссам Абу-Сафиа уточнил, что их увезли в неизвестном направлении.