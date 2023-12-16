Москва, 16 декабря, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Пленный боец украинской армии Сергей Пацюк рассказал, что до попадания в зону боевых действий ни разу в жизни не держал в руках автомат. Его слова 16 декабря привело Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам пленного, до попадания на фронт «ни разу не держал в руках автомат». Пацюк также отметил, что его насильно мобилизовали в ряды ВСУ и сразу отправили на фронт, и выступил с утверждением, что сдался в плен добровольно.

Он также указал на то, что у украинских военных нет необходимой подготовки, и добавил, что командование ВСУ использует своих подчинённых как расходный материал.

«Я хочу жить. Не хочу ехать сейчас домой, потому что там небезопасно. Меня обратно заберут [на фронт]. Я хотел бы попасть домой только после завершения [боевых действий]», — сказал Пацюк.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря взятый в плен боец ВСУ Иван Матвиенко рассказал, что из сорока восьми военных в его отряде после трёх дней попыток контрнаступления у села Работино в Запорожской области осталось только пятеро. По его словам, на попытки штурма отправили сразу три группы из восьми человек.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин рассказал, что количество сдающихся в плен российской армии украинских бойцов в последнее время резко выросло. Глава государства уточнил, что также идёт работа по обмену военнопленными.