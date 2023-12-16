Токио, 16 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна готова быть посредником в разрешении конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью японской газете Yomiuri.

«Мы готовы выступить в качестве посредника», — сообщил Видодо.

Также он высказал своё мнение по ситуации в секторе Газа, отметив, что происходящее там стало возможным из-за отсутствии независимого государства Палестина. По его мнению, только принцип двух независимых государств — Палестины и Израиля — позволит урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

Видодо находится в Японии с визитом. Он примет участие в саммите Япония — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, открывающемся завтра, 17 декабря. В Токио президент Индонезии встретится с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 декабря заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами с западными хозяевами киевского режима.

Президент России Владимир Путин 14 декабря на мероприятии «Итоги года» заявил, что победу в конфликте на Украине, несомненно, одержит Россия.