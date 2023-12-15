Москва, 16 декабря, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своём Telegram-канале спутниковый снимок циклона «Ваня», который окутал Центральную Россию и привёл к рекордному снегопаду над этой территорией.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Изображение снял спутник «Метеора-М». В Роскосмосе уточнили, что «Ваня» образовался над территорией Молдавии, а затем сместился к Балтийскому морю, соединившись с атлантическим циклоном.

В госкорпорации уточнили, что 15 декабря стал самым снежным днём за последние шесть десятилетий. При этом циклон принёс с собой в Москву порывы ветра до 17 м/с.

По прогнозам синоптиков, к субботе высота сугробов в городе составит около полуметра, а к концу недели температура воздуха повысится до нуля и будет наблюдаться высокая влажность.

Название «Ваня» (Vanja) циклону дали немецкие метеорологи. Больше всего от его удара пострадали Ирландия и Британия, а также федеральные земли ФРГ Бавария и Нижняя Саксония.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости» напомнил, что обычно циклонам, которые зародились за пределами тропических регионов, не присваиваются названия. Однако, по словам синоптика, метеорологи одного из немецких учреждений могут за деньги, по запросу желающих, присвоить определённое наименование такому атмосферному вихрю.