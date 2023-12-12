Москва, 12 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Столичные синоптики спрогнозировали, когда циклон «Ваня», надвигающийся на Москву, засыплет город новыми сугробами. Ожидается, что «Ваня» принесёт сильнейшие более чем за 60 лет осадки.

Известия/ Эдуард Корниенко

Прийти в Москву циклон должен во вторник, 12 декабря, и уже в пятницу может оказаться самым снежным днём за последние 63 года. Согласно прогнозам, высота сугробов из-за осадков может достигнуть полуметра. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус накануне заявил, что в Санкт-Петербурге циклон, наоборот, установит потепление.

«Названный немецкими метеорологами «Ваня» (Vanja), он закроет небо плотными облаками, принесёт снег и заметно повысит температуру», — написал Леус в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал 12 декабря метель, которая продлится три дня и сформирует сугробы высотой до полуметра. По его словам, сотрудники ЖКХ и автомобилисты столкнутся со сложностями из-за них. Вильфанд сообщил, что рекордную высоту сугробов в столице в период с 13 по 16 декабря фиксировали в 1919 (32–33 см) и 1941 (36 см) годах.

Также он предупредил регионы страны о наступлении сильных морозов с понижением температуры до минус 50 градусов. В частности, это коснётся центра и юга Красноярского края. В ряде областей, по словам Вильфанда, температура опустится до минус 35–38 градусов, морозы до 40 градусов зафиксируют на северо-западе России, а в центре, в частности в Костромской области, температура воздуха опустится до минус 35 градусов.