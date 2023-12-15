Париж, 15 декабря, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил по итогам пресс-конференции после саммита Евросоюза 15 декабря.

Григорий Дукор/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон

«Если у президента Путина есть серьёзные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился», — заявил французский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, во время пресс-конференции днём ранее Путин рассказал о своих отношениях с Макроном, заявив, что французский коллега сам прекратил взаимодействие, хотя имели место «добрые рабочие отношения». Глава государства напомнил, что посещал Францию, а Макрон — Россию, была насыщенная международная и двусторонняя повестка. Москва, как отметил Путин, по-прежнему готова вести диалог и не уклоняется от работы с Францией, но не видит обоюдного желания.