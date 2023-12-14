Москва, 14 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что у него с французским лидером Эммануэлем Макроном были добрые рабочие отношения. Об этом российский лидер рассказал 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Panoramic/Global Look Press Эммануэль Макрон

Он напомнил, что сам был с визитом во Франции, и Макрон приезжал в Россию, была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов. Глава государства подчеркнул, что Москва готова взаимодействовать с Парижем, но это Макрон сам прекратил отношения.

«С какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Если интереса нет — обойдемся», — пояснил Путин.

Он добавил, что Россия не уклоняется от отношений с Францией, но с их стороны желания не видно.

«На нет и суда нет. У нас есть чем заниматься. Если интерес есть, мы готовы», ― сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, член российской миссии при ООН в Женеве Кристина Сукачева заявила в Совете ООН по правам человека, что Россию беспокоит рост русофобии во Франции. Она подчеркнула, что Москва регулярно узнаёт о фактах дискриминации соотечественников и проявлении агрессии по отношению к россиянам на бытовом уровне.

10 сентября российских журналистов не допустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Когда главный редактор Russia News Екатерина Надольская попыталась пройти на выступление Макрона, её остановил охранник и, узнав, что она из России, не пустил на пресс-конференцию.

В связи с нежеланием Парижа извиниться за действия в отношении российских журналистов на G20 посла Франции Леви вызвали в российский МИД. Ему указали, что Москва требует от властей Франции соблюдать по отношению к работникам СМИ тот же режим, которым пользуются французские журналисты в России.