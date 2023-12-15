Вашингтон, 15 декабря, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Группа учёных в ходе исследования установила, что для профилактики деменции человеку в день достаточно делать менее 4 тыс. шагов. Результаты их работы опубликовали на сайте медицинского журнала Journal of Alzheimer’s Disease.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Это гораздо меньше, чем часто рекомендуемые 10 тыс. шагов, значит эта цель более достижима для многих людей», — заявил один из соавторов исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.

Учёные проанализировали МРТ-снимки головного мозга у 10 тыс. человек. Результаты исследования показали, что регулярная физическая нагрузка, будь то ходьба, бег или фитнес, способствует выделению большого количества серого и белого веществ, а также гиппокампа. Серое вещество необходимо для обработки данных, белое вещество создаёт связи между разными областями мозга, а гиппокамп важен для формирования воспоминаний.

Отмечается, что ранее были и другие исследования, которые показали, что физическая нагрузка благотворно влияет на работу мозга и способствует профилактике деменции.

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