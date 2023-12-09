Москва, 9 декабря, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Само по себе потребление мясных продуктов не может влиять на когнитивные способности человека, считает кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова. Об этом она заявила 9 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Ранее издание Parade со ссылкой гастроэнтеролога Суприю Рао сообщило, что худшей пищей для человеческого мозга является обработанное мясо и, в частности, бекон.

«Если говорить о мясных продуктах, то колбасные изделия действительно подвергаются такой обработке, что вызывают канцерогенный эффект. В них избыточное количество соли, холестерина и различных добавок. И в целом этот продукт для здоровья не полезен. Избыточное количество холестерина приводит к соответствующим нарушениям сердечно-сосудистой системы, что нарушает кровоснабжение и головного мозга в том числе. Кроме того, переработанное мясо в большей степени провоцирует онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и так далее», — рассказала Русакова.

Однако она подчеркнула, что конкретно на когнитивных способностях человека это сказывается только в том смысле, что из-за холестериновых бляшек нарушается микроциркуляция крови.

«Но отдельно этот фактор (потребление мяса — прим. ИА Регнум) на когнитивные свойства влиять не должен», — уточнила диетолог.

При этом она заметила, что отварное мясо полезно, тем более что рацион человека должен быть разнообразным. И когда, например, из него полностью исключается красное мясо, рацион становится неполноценным.

«Животный белок очень сложно заменить какими-то другими источниками, поэтому полностью отказываться от отварного мяса не стоит. Если же человек озаботился состоянием своего мозга, то ему следует сосредоточиться на рыбе, молочных продуктах, а также различных орехах, семенах. И рацион обязательно должен включать в себя овощи и фрукты», — подытожила она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал свёклу тем овощем, употребление которого может снизить риск развития онкологических заболеваний. По его словам, предпочтительнее свёклу есть в сыром виде, в салатах или других холодных закусках.

В свою очередь, немецкие ученые пришли к выводу, что вместо яиц на завтрак лучше есть орехи. Как оказалось, отказ от яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.