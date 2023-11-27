Москва, 27 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Чтобы выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, нужно проводить магнитно-резонансную томографию (МРТ) людям в возрасте 45-50 лет, у которых может быть наследственная предрасположенность к заболеванию. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее учёные Калифорнийского университета в ходе исследований нашли симптом, который поможет распознать повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Это ускоренное сокращение области головного мозга — гиппокампа. Эта часть мозга отвечает за память, эмоции и пространственную навигацию. Объём гиппокампа обычно уменьшается с возрастом, но и при определенных заболеваниях происходит то же самое, в том числе — болезни Альцгеймера. По мнению учёных, сокращение гиппокампа можно выявить у людей без видимых признаков заболевания, на ранней стадии.

Врач-терапевт Хухрев согласился, что основной признак развития болезни Альцгеймера — это усыхание гиппокампа. Он пояснил, что не бывает болезни Альцгеймера без сокращения гиппокампа. Однако на ранней стадии его может выявить проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) с радиоактивной глюкозой. Но прежде человек должен вызвать у врача серьёзные подозрения для направления на проверку. Но также заболевание связано с наследственной предрасположенностью и может возникать у людей, родители которых страдали данным недугом.

«Это когда ты смотришь на зубную щётку и не понимаешь, зачем она нужна. Или когда проснулся утром, смотришь на жену, но не можешь осознать, кто это. Это болезнь Альцгеймера, и это лет в 50-60 наступает. Не надо путать со старческой деменцией, которая приходит лет в 70-80 и часто после инсульта. Дебют Альцгеймера раньше», — рассказал Хухрев.

По словам врача, болезнь Альцгеймера отличает периодическое пропадание когнитивных практических навыков и способностей. Деменция же связана с глобальным сокращением когнитивных функций человека. Болезнь Альцгеймера поражает людей практически в расцвете сил, когда пятидесятилетний человек вдруг начинает терять способность мыслить и осознавать происходящее. Поэтому, по рекомендации врача, если люди пытаются выявить заболевание на ранней стадии, то заниматься проверкой работы головного мозга лучше уже после 45 лет.

Хухрев также отметил, что первыми симптомами проявления болезни Альцгеймера могут быть как кратковременные провалы в памяти, забывчивость, дезориентация в пространстве и времени, так и резкие перепады настроения, нетипичная агрессивность и тревожность. Со временем симптоматика начинает выражаться и в речи. Тогда больной начинает невнятно говорить и ему становится всё сложнее выражать свои мысли.

Ранее учёные в США выяснили, что регулярное употребление клубники существенно улучшает работу человеческого мозга, что может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. В результате исследования были представлены доказательства того, что ежедневный приём ягоды уменьшает депрессивные симптомы и предотвращает ухудшение памяти.

Как ранее сообщало ИА Регнум, врач-терапевт Татьяна Чернышова назвала способы снизить риски развития деменции. Так, врач порекомендовала каждый день заниматься спортом, поскольку активность мозга напрямую зависит от физического самочувствия. По её словам, у физически активных людей больше шансов прожить дольше без проблем с памятью.