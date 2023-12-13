Москва, 13 декабря, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Суд в Москве 13 декабря впервые после вступления в силу нового закона вынес решение об аннулировании российского гражданства за совершённые преступления. Об этом стало известно 13 декабря.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Двоих мужчин осудили за незаконный оборот наркотиков, в частности, правоохранители нашли у них свёртки с мефедроном. У них изъяли российские паспорта.

«Оба привлечены к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса России и осуждены в соответствии с законодательством. В отношении мужчин вынесены решения о прекращении гражданства России», — сообщила пресс-служба столичного МВД.

Федеральный закон №138 от 28 апреля 2023 года вступил в силу 26 октября. Согласно документу, приобретённое гражданство прекращается, если россиянин совершил одно из предусмотренных данным законом преступлений или готовился к его совершению, причем вне зависимости от времени совершения, даты вынесения обвиняющего приговора суда и даты принятия решения о приёме в российское гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 апреля подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающий упрощение его получения и новый механизм прекращения гражданства. Законом предусматривается сокращение числа требований при приёме в отношении более чем 20 категорий лиц. Лишать гражданства России будут за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также лицо может быть лишено гражданства по своему желанию.