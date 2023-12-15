Москва, 15 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять его восьмую, последнюю серию, поэтому она выйдет позже запланированного срока, сообщили 15 режиссёр Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев в Telegram-канале стриминг-сервиса Wink.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы пересняли кусочки седьмой серии, и она чуть-чуть отличается <…>, а восьмая серия принципиально другая», — рассказал режиссёр.

Он сообщил, что желание изменить финал у создателей сериала возникло при съёмках третьей серии. Для этого пришлось переписать сюжет и убедить продюсеров выделить дополнительные деньги, добавил Крыжовников. По его словам, восьмая серия выйдет «чуть позже».

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря стало известно, что председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» на предмет пропаганды, которая может причинить вред молодёжи. Она также попросила разобраться, не было ли убийство школьника в Иркутске, совершённое 2 декабря, подражанием сцены, которую показали в одном из сериалов.

Данные соцопроса, опубликованные 13 декабря ИА Регнум, показали, что 89% жителей России, посмотревших «Слово пацана», отмечают, что сериал отражает тяжёлые события показанного в нём периода. 72% респондентов сказали, что не согласны с утверждением, будто лента романтизирует преступный образ жизни.