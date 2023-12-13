Москва, 13 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Согласно исследованию социологического агентства «Вебер», 89% россиян, посмотревших сериал «Слово пацана», отмечают, что произведение отражает тяжёлые события, происходившие в конце 1980-х. Данные соцопроса появились в распоряжении ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди зрителей сериала 72% не согласились с тем, что сериал романтизирует преступные группировки.

Кроме того, порядка 83% опрошенных считают, что сериал действительно хорошо показывает пагубные последствия выбора преступного пути. Примечательно, что многие респонденты назвали сериал жизненным, отражающим историю (28%). Ещё 17% отметили интересный сюжет, а 10% заявили, что сериал вызвал у них ностальгию. Помимо этого, зрители высоко оценили игру актеров (86%), сюжет (85%), атмосферу (85%), саундтрек (84%).

По данным «Вебер», любимым героем сериала стал Вова «Адидас» в исполнении актера Ивана Янковского. Он получил 22% голосов опрошенных. При этом самым нелюбимым персонажем зрителей стал «Кащей», роль которого исполнил актёр Никита Кологривый. Так решили 40% зрителей.

Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 11 декабря 2023 года онлайн среди 1300 россиян старше 18 лет. Опрос показал, что 83% сериал понравился, 48% ответили, что смотрели сериал или планируют посмотреть, а 26% — смотрели хотя бы одну серию.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила проверить на пропаганду опасного образа жизни для подростков сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». По мнению председателя комитета Госдумы, сцены сериала «Слово пацана» внушают ужас, подростки могут романтизировать преступность, насмотревшись на образы экранных бандитов, воплотив их в жестокую реальность.