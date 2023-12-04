Москва, 5 декабря, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Два российских сериала попросила проверить на пропаганду опасного образа жизни для подростков председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат направила соответствующие обращения в Следственный комитет и Роскомнадзор.

Duma.gov.ru Нина Останина

«В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу <…> провести проверку сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» на предмет пропаганды и распространения в них запрещённой информации, способной причинить вред подрастающему поколению, <…> а также всему российскому обществу», — говорится в обращении к руководству Роскомнадзора.

Следственный комитет РФ Останина попросила разобраться в убийстве школьника, которое произошло 2 декабря в Иркутске. Могло ли это происшествие быть как-то связано с подражанием сериалу, в котором содержится аналогичная сцена, отметила автор обращения.

По мнению председателя комитета Госдумы, сцены сериала «Слово пацана» внушают ужас, подростки могут романтизировать преступность, насмотревшись на образы экранных бандитов, воплотив их в жестокую реальность.

Останина призвала дать оценку действиям режиссера сериала Жоры Крыжовникова и причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории лиц, в том числе в Минкультуры России, где было получено разрешение на выход в прокат указанного сериала.

Также депутат настаивает на проверке сериала «Пищеблок». По её мнению, кинофильм порочит советский период и пионерию, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря в Иркутске на остановке общественного транспорта в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик. Спасти пострадавшего не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

На следующий день задержали двух подростков, которые, по версии следствия, могли участвовать в конфликте, закончившемся смертью сверстника.