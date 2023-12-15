Москва, 15 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Сообщения о том, что «Росатом» может прекратить поставки урана в США, не соответствуют действительности, сообщили 15 декабря в пресс-службе компании.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«TENEX («Техснабэкспорт», входит в «Росатом». — Прим. ред.) полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению TENEX «предупреждениях» о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащённого урана в США», — сообщили в компании.

Отмечается, что зарубежным заказчикам подобных уведомлений не отправляли. В «Росатоме» подчеркнули, что компания всегда вовремя и в полном объёме выполняет контрактные обязательства.

Спекуляции по вопросам, касающимся взаимоотношений с зарубежными покупателями, компания назвала абсолютно неприемлемыми.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, заявило, что Россия может превентивно прекратить поставки урана в США. По данным источников, об этом TENEX объявила своим клиентам. На этот шаг российская сторона пойдёт, если США с 2028 года введут эмбарго на ввоз урана, утверждлает агентство.

Агентство сообщило также, что американские сенаторы заблокировали законопроект, рассматриваемый Конгрессом, о разрешении импорта российского урана до 2028 года, хотя палата представителей одобрила его.

Палата представителей Конгресса 11 декабря одобрила ограничение ввоза из России низкообогащённого урана. Закон допускает отмену эмбарго, если нет других источников урана для поддержания работы ядерных реакторов.