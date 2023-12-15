Вашингтон, 15 декабря, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Компания «Техснабэкспорт» (международная торговая марка TENEX, входит в состав госкорпорации «Росатом») сообщила своим американским клиентам, что российские власти могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введёт эмбарго на его ввоз с 2028 года. Об этом 14 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В находящемся на рассмотрении Конгресса законопроекте разрешается ввоз российского урана в США до 2028 года в качестве исключения для того, чтобы у его потребителей было время на поиск альтернативных поставок.

По информации издания, 14 декабря сенаторы США заблокировали эту инициативу, которую ранее одобрила палата представителей страны, в связи с чем перспективы законопроекта пока неясны.

Превентивный запрет Россией экспорта урана может привести к хаосу на мировых рынках и стать причиной резкого роста цен на топливо для ядерных реакторов, добавили авторы материала.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что объём урана, закупленного США у России, в октябре вырос втрое — до 43,25 тонны. Эта сделка стала наиболее крупной для американской стороны с июня текущего года, а Россия стала для США вторым по объёму поставщиком этого вида сырья.

По информации минэнерго США, американские компании закупают у России почти четверть обогащённого урана, который используется в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов.