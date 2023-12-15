Москва, 15 декабря, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Высота снежного покрова в Москве возросла до максимальных значений за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Об этом 15 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Алексей Никольский/РИА Новости

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений», — написал он.

Так, к 09:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота сугробов составила 38 см, в Тушино — 40 см, Балчуге — 43 см и МГУ — 49 см, при этом нормой для этого времени года являются 15 см.

Рекорд по высоте снежного покрова для 15 декабря, зафиксированный в 1919 году и продержавшийся 104 года, побит, добавил Тишковец.

«И теперь 15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря Тишковец рассказал, что самый сильный за последние 57 лет снегопад в Москву принёс циклон «Ваня» (Vanja). По его словам, в связи с этим в столице ожидается выпадение до 17,4 мм осадков, или порядка 30% от месячной нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 13 декабря рассказал, что 17 декабря в Москве ожидаются значения температуры воздуха выше нуля. Однако, по его словам, сугробы из-за этого не растают и сохранятся до Нового года.