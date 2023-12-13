Москва, 13 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 декабря, в Москве ожидается температура воздуха выше нуля, однако сугробы из-за этого не растают. Об этом 13 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА Регнум

«В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью ещё будет минус восемь-десять градусов, а днём уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Вильфанда, образовавшиеся ранее во время снегопадов в российской столице рекордные по высоте сугробы от плюсовой температуры не растают и сохранятся до Нового года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря в департаменте транспорта Москвы рассказали, что на МЦД-3 (D3) увеличили интервалы движения между некоторыми из рейсов. Это произошло из-за сложных погодных условий.

Во вторник, 12 декабря, из данных сервиса «Яндекс. Расписание» стало известно, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили свыше 30 авиарейсов. В столице в этот день была облачная погода и сильный снег с метелью и гололедицей.