Москва, 8 декабря, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Объём урана, закупленного США у России, в октябре вырос втрое — до 43,25 тонны. Об этом сообщает 8 декабря «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистики.

Nuclear Regulatory Commission

За такое количество урана США заплатили $62,8 млн. Закупка стала самой крупной для Соединённых Штатов с июня текущего года. Россия оказалась вторым по объёму поставщиком этого сырья.

В целом было закуплено около 176 тонн урана на $300 млн. Больше всего сырья США приобрели у Великобритании — 98,3 тонны на $177,4 млн, хотя ещё в сентябре британских поставок не было.

Кроме того, американские компании возобновили ввоз китайского урана после перерыва в семь месяцев. У Китая они закупили 25,4 тонны уранового сырья, заплатив за него $43,4 млн. Поставки от Нидерландов упали в семь раз, до 8,9 тонны, говорится в материале.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, США выгодно закупать у России ядерное топливо, а решение разорвать это сотрудничество в целях нацбезопасности обернётся для Вашингтона крупными потерями времени и денег. Он отметил, что закупка свежего ядерного топлива у «Росатома» обходится Соединённым Штатам достаточно дёшево, поэтому даже в период конфронтации они от неё не отказываются. В противном случае США придётся искать альтернативного поставщика в лице другой страны и перестраивать рынки, либо увеличивать производство своего ядерного топлива. В любом случае, это очень небыстрый процесс, рассказал эксперт в беседе с ИА Регнум.

Россия получает примерно $1 млрд ежегодно благодаря экспорту урана в США. Эти поставки до сих пор не находятся под санкциями, в том числе американскими, вопреки настояниям стран Восточной Европы.

В августе о зависимости США от российского урана написало агентство Bloomberg. Отмечалось, что все попытки этого государства отказаться от урановой руды из России потерпели неудачу. Корпорация «Росатом» продолжает оставаться самым крупным в мире поставщиком урана и снабжает им почти четверть из 92 ядерных реакторов США и десятки АЭС в Европе и Азии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре заявил, что США продолжают покупать у России уран и критические материалы. По его словам, Вашингтон по сути дела разоряет своих европейских вассалов и даёт заработать своему военно-промышленному комплексу.