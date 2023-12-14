Вашингтон, 14 декабря, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Реальность такова, что российская армия лучше подготовлена, чем ВСУ, поэтому Украина не сможет победить, заявил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье, опубликованной 14 декабря агентством Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

Бывший натовский командир заявил, что российские бойцы закалились в боях, показали способность защищать рубежи, и их прикрывают минные поля, заграждения и танки.

«Всё это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина», — добавил Ставридис.

Как сообщало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич 14 декабря заявил, что СВО на Украине показала, что Россию невозможно победить. По его мнению, это уже стало всем понятно. Он подчеркнул, что говорит так не из-за симпатий, а констатирует факт.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также 14 декабря отметил, что на Западе, видя успехи российской армии в ходе СВО, перестали говорить о необходимости победить Россию и начали говорить, что нужно не допустить её победы. Он добавил, что западным странам придётся отказаться и от этих мечтаний.