Белград, 14 декабря, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине показала, что Россию невозможно победить в военном конфликте, заявил 14 декабря «РИА Новости» президент Сербии Александр Вучич.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

«Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болении за одну или другую сторону. Поскольку это так, должно быть найдено решение», — сказал он.

По мнению Вучича, пока никто не знает, как найти выход из ситуации, в том числе президент России Владимир Путин и американские власти. Сербский президент считает, что конфликт на Украине затянется, так как обстановка накалена, и даже маленькая уступка каждой из сторон будет восприниматься как предательство национальных интересов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также заявил, что ход СВО на Украине явным образом доказывает несбыточность мечтаний Запада нанести стратегическое поражение РФ. Он добавил, что украинцев цинично используют в качестве пушечного мяса.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 декабря указал на то, что США после провала контрнаступления ВСУ запустили «новую мантру». Теперь они перестали говорить о поражении России и начали призывать не дать Путину победить, чтобы Москва не завоевала НАТО, добавил министр.