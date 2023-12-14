Вашингтон, 14 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов в ходе заседания 14 декабря одобрила проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год в размере $886 млрд, который в том числе предусматривает выделение $800 млн для Украины. Трансляцию из зала заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Сергей Корсун ИА Регнум

Оборонный бюджет стал рекордным для США, он примерно на 3% больше, чем в 2023 году. Как сообщили американские СМИ, зарплаты для военнослужащих достигли рекордных значений. В документ также внесли затраты на сдерживание Китая в размере $11,5 млрд.

Одобренный обеими палатами Конгресса проект бюджета передадут на подписание президенту США Джозефу Байдену. В Белом доме сообщили, что он подпишет документ.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря проект оборонного бюджета США одобрил сенат Конгресса. При этом сенатор-демократ Майкл Бенне заявил, что заблокировал ускоренное его рассмотрение. Он хотел выиграть время для дискуссий о выделении помощи Украине, так как опасался, что конгрессмены уйдут на рождественские каникулы, не решив этот вопрос.

При этом Конгресс так и не одобрил запрос Байдена о выделении более $60 млрд на поддержку Киева. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 декабря заявила, что администрация США потратила на помощь Украине 96% из имевшегося на эти цели $1 млрд.