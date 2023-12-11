Москва, 11 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Западные государства по сути вступили в военный конфликт с Россией. Об этом 11 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

РИА Новости/Алексей Майшев

Зампред Совбеза назвал нынешнее время бурным и драматическим.

«Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря китайская газета Global Times написала, что западным странам необходимо понять, что Россию невозможно уничтожить, даже военным путём. По мнению авторов материала, призыв американского президента Джо Байдена к Конгрессу одобрить дальнейшую финансовую помощь Киеву говорит о его шаткой позиции на предстоящих президентских выборах.

Президент России Владимир Путин 23 августа заявил, что действия Москвы на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Глава государства напомнил об антиконституционном государственном перевороте на Украине, который произошёл зимой 2013–2014 годов при поддержке западных стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 мая заявил, что западные страны ведут войну против России во всех сферах. Представитель Кремля уточнил, что Запад в этой войне посягает даже на то, что раньше казалось святым.