Берлин, 14 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Немецкие власти вопреки обещаниям приняли решение финансировать поставки вооружений Киеву из специального фонда, созданного для модернизации вооружённых сил Германии. Об этом 14 декабря сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Kay Nietfeld/Global Look Press

По его данным, к такому решению в ходе переговоров по государственному бюджету страны на 2024 год пришли канцлер Олаф Шольц, глава минфина Кристиан Линднер и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Расходы по пополнению [арсеналов] впредь будут финансироваться из специального фонда Бундесвера», — процитировало выдержки из служебного документа минфина ФРГ издание.

Отмечается, что только в 2024 году на поставки оружия Киеву из этих средств должны потратить 520 млн евро. При этом ранее стало известно, что все средства этого спецфонда уже запланировали потратить на конкретные проекты.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц 13 декабря заявил, что власти ФРГ заложили в федеральный бюджет 2024 года 8 млрд евро на прямую помощь Украине. Ещё 6 млн евро заложили на поддержку беженцев с Украины в стране.

В октябре немецкий политолог Владимир Сергиенко рассказал в беседе с ИА Регнум о серьёзных экономических проблемах в Германии. По словам эксперта, инфляция на продукты превысила 10%, на транспорт — 20%. На этом фоне крупный немецкий бизнес ищет, в какую страну перенести производство.