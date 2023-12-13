Берлин, 13 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Правительство Германии заложило в федеральный бюджет €8 млрд на прямую помощь Украине, заявил 13 декабря канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с министром финансов Кристианом Линднером.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Это включает €8 млрд на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета и, вероятно, более €6 млрд на поддержку украинских беженцев в Германии», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Линднер уточнил, что канцлер назвал суммы, которые выделит непосредственно Германия, без учёта помощи, поступающей через фонды Евросоюза.

Немецкий политолог Владимир Сергиенко в октябре в беседе с ИА Регнум сообщил о серьёзных экономических проблемах в Германии. Он рассказал, что инфляция на продукты превысила 10%, на транспорт — 20%, а крупный немецкий бизнес ищет, в какую страну перенести производство. По мнению эксперта, проблемы в экономике ФРГ начались из-за антироссийской политики и неспособности Шольца стать сильным руководителем.

В американской газете The Wall Street Journal в ноябре указали на то, что Германии их-за экономических проблем придётся выбирать между поддержкой немецкого бизнеса и Украины. При этом правящая коалиция стремительно теряет популярность среди граждан.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что полная мобилизация на Украине и поставки Западом вооружений не изменили ситуацию на фронте и не смогут это сделать. Он сообщил о заметном снижении боевого потенциала ВСУ и росте отчаяния украинских военных из-за потерь.