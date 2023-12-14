Москва, 14 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. На территории воинской части в посёлке Калининец в городском округе Наро-Фоминск обнаружили сбитый украинский беспилотник. Как сообщил источник ИА Регнум, городские службы получили сообщение о взрыве.

Иван Шилов ИА REGNUM

На территории воинской части обнаружили крыло беспилотника самолётного типа серого цвета. В длину оно было порядка одного метра.

Сообщается, что здание военного объекта не пострадало, также нет и пострадавших. Место происшествия оцепили, началась проверка.

Рано утром 14 декабря в небе над Наро-Фоминском силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом рано утром сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

После этого мэрия сообщило о втором беспилотнике, сбитом российскими военными в Наро-Фоминском городском округе. По информации Собянина, при отражении атаки удалось не допустить ранения людей и разрушений.