Москва, 14 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили в небе над Наро-Фоминским городским округом (Московская область) беспилотный летальный аппарат, двигавшийся в направлении Москвы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал глава города.

По словам Собянина, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Он уточнил, что на место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря российские военные засекли и перехватили в небе над Воронежской областью беспилотник. Его обезвредили с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Губернатор региона Александр Гусев поблагодарил Вооружённые силы России за их боевую работу.

9 декабря украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет в Петровском районе Донецка. В результате случившегося пострадали не менее шести человек.

Ещё один дрон ВСУ сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка 13 декабря. Это привело к ранению двух человек.