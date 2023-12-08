Москва, 8 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В течение минувшей недели подразделения Вооружённых сил России сорвали попытки ВСУ переправить диверсионные группы на левый берег Днепра и острова, сообщили 8 декабря в Минобороны РФ. Было уничтожено до 350 военнослужащих противника и 21 лодка.

Владимир Гердо/ТАСС

«На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты и теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области. Потери противника составили до 350 военнослужащих и более 50 единиц техники и вооружения, в том числе 21 лодка, сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Конашенков рассказал, что за прошедшую неделю ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки на островах и левом берегу Днепра, а российские военные взяли в плен 14 бойцов противника на херсонском направлении.

Потери ВСУ на этом направлении за неделю составили до 450 военных, в том числе две диверсионно-разведывательные группы, российские военные также уничтожили 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей, отмечал Конашенков.