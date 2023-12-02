Москва, 2 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. За прошедшую неделю украинская армия предпринимала неудачные попытки высадки на островах и левом берегу Днепра, украинских военных взяли в плен на херсонском направлении, сообщил 2 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, 14 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом направлении захватили в плен. Потери противника составили до 450 военных.

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