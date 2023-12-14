Вашингтон, 14 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Китай получает из стран Персидского залива через Индийский океан порядка половины потребляемой им нефти, из-за чего этот район может оказаться «ахиллесовой пятой» Пекина и дать преимущества его противникам в случае начала войны. Об этом 14 декабря написала агентство Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков.

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По данным издания, в данный момент эту уязвимость тщательным образом изучают в рамках сценариев возможного развития конфликта с Китаем из-за Тайваня или где-либо еще в Восточной Азии.

Аналитики заявили агентству, что в ходе полномасштабных военных действий крупные нефтяные танкеры окажутся целями для захвата или уничтожения, как это было во время конфликтов в ХХ веке, в которых стороны били по экономическим ресурсам противника.

По словам специалиста по безопасности из Австралийского национального университета Дэвида Брюстера, в случае начала военных действий корабли ВМС Китая могли бы фактически попасть в ловушку в Индийском океане, где у них не будет никакой или слишком маленькая поддержка с воздуха, так как, по его словам, у Пекина нет собственных баз или объектов в этом регионе.

Отмечается, что в Пентагоне уверены, что у Китая всё ещё меньше возможностей в Индийском океане. Первая китайская зарубежная военная база появилась в Джибути на западном берегу Индийского океана в 2017 году, и там находятся 400 морпехов для борьбы с пиратами в регионе. При этом на ней нет аэродрома и она окружена военными объектами семи других государств, включая США, Великобританию и Францию.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет снисходительно относиться к сепаратистским устремлениям Тайваня. Он почеркнул, что достижение островом «независимости» от Китая будет означать войну.

Издание The American Conservative 21 ноября написало, что США пытаются спровоцировать конфликт с Китаем по аналогии противостояния России и Украины. По мнению автора, таким образом Вашингтон хочет обеспечить заказами американский военно-промышленный комплекс.