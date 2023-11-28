Пекин, 28 ноября, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Китай не станет снисходительно относиться к сепаратистским устремлениям Тайваня, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа, сообщает телеканал CGTN.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

При этом чиновник подчеркнул, что Пекин готов создавать «широкие возможности» для мирного воссоединения с Тайванем. Кроме того, он предупредил, что достижение островом «независимости» от Китая будет означать войну.

Биньхуа призвал жителей Тайваня выступить против отделения этой территории, а также поспособствовать урегулированию отношений между конфликтующими сторонами.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября МИД КНР проинформировал о том, что глава ведомства Ван И провёл встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Китайский министр назвал сепаратистов Тайваня главным вызовом для отношений Пекина и Вашингтона.

30 октября заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся заявил, что армия Китая не пощадит тех, кто попытается отделить от страны Тайвань. Он подчеркнул, что этот остров является главным из коренных интересов Пекина. Чжан Юся также добавил, что принцип «одного Китая» является общим консенсусом международного сообщества.

21 ноября в журнале The American Conservative вышла статья, в которой говорится, что США пытаются спровоцировать конфликт с Китаем по аналогии противостояния России и Украины. Автор публикации отметил, что планы Вашингтона связаны со стремлением обеспечить заказами американский военно-промышленный комплекс.