Вашингтон, 22 ноября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. В США пытаются спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс получал заказы. При этом на Тайване используются те же методы, которые применялись против России на Украине, отметил 21 ноября автор статьи Брайан Робертсон в журнале The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Воинственная риторика, провокационные военные манёвры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины», — написал автор.

Журналист напомнил, что конфликт на Украине произошёл именно после ухода США из Афганистана. Пентагону тогда понадобился новый способ вытягивать деньги из налогоплательщиков. В Америке не научились экономить на оборонном бюджете после завершения холодной войны. Вместо СССР Вашингтон вторгся в Афганистан, а затем спровоцировал конфликт на Украине, подчеркнул автор.

Текущая ситуация на Ближнем Востоке, а также подготовка «непрямого» конфликта с Китаем помогут финансировать Пентагон вопреки интересам простых американцев, подытожил Робертсон.

Как сообщало ИА Регнум, в статье для газеты The Washington Post президент США Джо Байден написал о том, что конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Украины способны обернуться для мира «огромным прогрессом». Он посоветовал стремиться к надежде и свободе, одновременно борясь с яростью, обидами и войнами.

Американский лидер призвал США не терять решимости и добиваться указанных целей. Администрация Белого дома планирует проводить описанную стратегию «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру». Решения властей США в рамках кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определят будущее Соединённых Штатов на долгие годы, добавил Байден.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что хотела бы увидеть анализы Байдена после его статьи в издании The Washington Post. Также российский дипломат указала на множество странного и противоречивого в содержании статьи президента США.