Киев, 14 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России превосходят украинскую армию по количеству FPV-дронов в зоне военных действий. Об этом заявил один из командиров ВСУ, слова которого 14 декабря привело американское издание Newsweek.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По словам командира, ВСУ способны запустить только один дрон в ключевых боевых точках на востоке и юге территории Украины, в то время как армия России может запускать до семи беспилотников по украинским позициям.

При этом российские беспилотные летательные аппараты могут заходить в контролируемое Киевом воздушное пространство и искать в нём любые цели, добавил украинский военный.

«Сейчас мы так не может делать. Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель», — посетовал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря в Министерстве обороны рассказали, что российские военные за неделю в Херсонской области уничтожили расчётами беспилотников Zala 20 единиц различной боевой техники ВСУ. В ведомстве уточнили, что также ВСУ лишились большого количества живой силы противника на правом берегу Днепра.

Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил 9 декабря, что на российские БПЛА «Герань»установили реактивные двигатели, и это значительно повысило их эффективность. По словам эксперта, повышенная скорость беспилотников уменьшает способность противника противодействовать им.