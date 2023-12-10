Москва, 10 декабря, 2023, 05:10 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую неделю в Херсонской области были уничтожены силы противника при помощи расчётов беспилотников Zala воздушно-десантных войск группировки «Днепр».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

В ведомстве пояснили, что десантники непрерывно ведут воздушную разведку на правом берегу Днепра в Херсонской области. С помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники, уничтожено большое количество живой силы противника на правобережье Днепра.

Как сообщало ИА Регнум, в украинском городе Никополе при ударе оказались повреждены инфраструктурный объект и склад.

В Минобороны 9 декабря сообщили о нанесении группового удара ВС РФ по местам производства оперативно-тактических ракет «Гром» и боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Град». Все цели ударов были достигнуты, назначенные объекты поражены.

Село Лемешовка Брянской области подверглось обстрелу со стороны войск киевского режима. Были частично повреждены четыре жилых домовладения, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, гараж и производственное помещение сельскохозяйственного предприятия.