Вашингтон, 14 декабря, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Политики на Западе приходят к мысли, что единственным результатом украинского конфликта является его урегулирование через мирные переговоры, сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По утверждениям журналистов, среди таких лиц оказываются сторонники Украины. Авторы публикации также предположили, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского связан с его опасениями, что США постепенно откажутся от финансирования Киева.

Кроме того, в статье говорится, что американские власти считают наиболее эффективной стратегией уход ВСУ в оборону, чтобы у Украины появилось время на формирование новой армии для следующего наступления.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине. Он напомнил, что диалог по этому вопросу прервался в 2022 году по инициативе Киева.

11 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что кураторы Владимира Зеленского заставят его начать переговоры по мирному плану уже в январе 2024 года в Давосе, перед тем, как в этом месте состоится международный экономический форум. Политик считает, что на Западе больше не видят перспектив в Украине, из-за чего решили бросить главу киевского режима.

13 декабря кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с ИА Регнум рассказал, что после поездки Зеленского в США у Киева остаётся только две возможности сохранить украинское государство хоть в каком-то виде.

По мнению эксперта, глава киевского режима должен либо уйти в отставку, либо рассчитывать на собственные силы, одновременно борясь на Украине с коррупцией и разворачивая военно-промышленный комплекс. Фельдман также назвал визит Зеленского в Вашингтон бесполезным.