Осло, 14 декабря, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в шпионаже исследователь из норвежского университета Тромсё, представившийся бразильцем, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он гражданин России. Об этом 13 декабря сообщила норвежская газета VG.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

«Бразилец» был задержан властями Норвегии осенью 2022 года и представился как Жозе Ассис Джамарриа. Норвежские спецслужбы обвинили его в шпионаже и с боре данных для российских властей, подозревая, что и сам мужчина из России. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

«Приглашенный исследователь из Университета Тромсё теперь признается, что он — Михаил Валерьевич Микушин из России», — утверждает издание.

Поясняется, что мужчина впервые зарегистрировался под своим настоящим именем 6 декабря перед слушанием дела о задержании в окружном суде Осло. Подозреваемому предъявили обвинение по статье о незаконной разведке, которая может нанести вред национальным интересам. Кроме того, мужчина подозревается и в разведке, которая несёт потенциальный ущерб интересам безопасности других государств. Гражданину России грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Польши при взаимодействии с польскими пограничниками выслали из страны гражданина России, заподозрив в шпионаже. Кроме того, спецслужбы Польши заявили, что с 2016 по 2023 год приняли меры против более 100 граждан России и Белоруссии, которых заподозрили в сборе разведданных.

В конце ноября власти Польши заявили, что 16 задержанных россиян, украинцев и белорусов признались, что вели разведывательную деятельность в пользу России. По данным следствия, обвиняемые якобы собирали информацию об объектах критической инфраструктуры, морских портах и военных объектах.